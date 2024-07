A previsão de aliados de Bolsonaro sobre 10% de Pablo Marçal nas pesquisas

Para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pablo Marçal (PRTB), com seus 10% de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo no Paraná Pesquisas e no Datafolha, bateu no teto:

“A bolha dele saturou. Tem que ver se algo muda durante a campanha”, diz um bolsonarista.

Na sexta, o Datafolha deu Marçal com os mesmos 10% já registrados em levantamentos do Paraná Pesquisas. No caso da pesquisa publicada pela Folha, Marçal evoluiu, dado que tinha 7% no levantamento de maio.