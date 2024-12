A pressão do STF para que o Congresso aprove veto a militares na política

Na esteira das revelações do relatório da Polícia Federal sobre o plano bolsonarista de golpe de Estado, ministros do STF tiveram conversas recentes com integrantes do Exército e parlamentares do governo para aproveitar o momento e reativar a discussão da proposta em tramitação no Congresso que veta militares na política.

O ideia, discutida em algumas propostas na Câmara e no Senado, divide opiniões entre os líderes do Parlamento.

Na Câmara, por exemplo, há uma proposta de emenda à Constituição da ex-deputada Perpétua Almeida proíbe a participação de militares da ativa em cargos da administração civil.

Um texto semelhante, de autoria do líder do governo, Jacques Wagner (PT-BA), foi apresentado no Senado. A proposta prevê que, para se candidatar a cargos eletivos, os militares da ativa devem migrar para a reserva não remunerada.