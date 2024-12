A pressão do Congresso para que Lula influencie Flávio Dino no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente da Câmara, Arthur Lira fez chegar ao Planalto sua insatisfação com o veto do ministro Flavio Dino, do STF, ao pagamento de emendas parlamentares.

A um interlocutor do governo, o chefe da Câmara disse acreditar que o ministro atua alinhado a interesses do Planalto.

A crítica de Lira surge num momento de forte pressão dos líderes partidários sobre o Planalto. É que o ano está no fim e os parlamentares querem, a todo custo, conseguir liberar recursos para suas bases políticas.

Ao associar a ação de Dino, no STF, a interesses do governo, na visão de um ministro de Lula, Lira joga a pressão a Lula, para que o Planalto tente convencer o magistrado a retirar o bloqueio imposto em agosto.

Em outras frentes, o Congresso tem condicionado a análise de matérias de interesse do Planalto, como a própria discussão do Orçamento da União de 2025, ao fim do bloqueio imposto por Dino.

No STF, interlocutores do ministro garantem que Dino não recuará, porque entende que as emendas ainda precisam de um sistema transparente de repasse e fiscalização. A novela vai longe.