A pressão do agronegócio contra o favorito de Tarcísio para secretaria

Os números do PIB e a reunião realizada por Lula com centrais sindicais são os destaques do dia

O PIB brasileiro registrou um avanço de 0,4% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o período anterior. O número vem acompanhado de más notícias para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um cenário de desaceleração da economia se desenha para a nova gestão, com direito a um desempenho ruim de setores estratégicos, como a indústria de transformação e a agropecuária