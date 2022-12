A prensa de um irritado Lula em Gleisi Hoffmann

Não é de hoje que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva dá sinais de irritação com Gleisi Hoffmann. O petista reclamou a auxiliares que a comandante de seu partido tem “falado demais” sobre assuntos fora de sua alçada.

Lula, aliás, deu uma prensa em Gleisi recentemente. Ele participou da redação do discurso de Geraldo Alckmin para um evento do grupo de empresários Esfera Brasil, no Guarujá, em que o ex-governador paulista disse que o futuro governo não revisará as reformas realizadas por Michel Temer e Jair Bolsonaro. Lula mandou Gleisi não dar um pio sobre o tom do pronunciamento.