Candidato ou ministro? A preferência de Jaques Wagner

Com mais quatro anos de mandato no Senado garantidos, Jaques Wagner tem dito a aliados que, se a escolha fosse só sua, não seria candidato ao Governo da Bahia, para o qual já foi eleito duas vezes.

O petista prefere não encarar as urnas em outubro e contar com a possibilidade de ser ministro em um eventual governo Lula, a partir do ano que vem.

Em público, o ex-governador garante que segue como candidato.

Na semana passada, em São Paulo, Lula recebeu com Wagner, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o senador Otto Alencar (PSD), que é pré-candidato à reeleição para o Senado.

Em nome da costura de alianças para a candidatura do ex-presidente ao Palácio do Planalto, os petistas tentam resolver a delicada equação eleitoral no Estado, o que poderia levar Wagner a abdicar do Governo em nome de Alencar.

Já o atual vice-governador, João Leão (PP), pretende disputar o Senado, que também é cogitado para Rui Costa. A indefinição deve durar, pelo menos, até o mês que vem.