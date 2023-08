A ‘posse padrão’ de Zanin no STF

Nada supersticioso, Cristiano Zanin pediu uma “posse padrão” no STF. Em outras ocasiões, colegas dele já mandaram benzer e até colocaram cristais para energizar o gabinete na chegada.

O novo ministro reuniu uma multidão na rápida cerimônia na Corte e tratou de selecionar a dedo os convidados para um jantar realizado após o convescote no tribunal.

Na primeira parte da festa, no plenário do Supremo, até figuras que atuaram contra Zanin no processo de escolha de Lula, foram convidadas. No jantar, no entanto, só apoiadores apareceram.