A “posição pessoal” do ministro das Comunicações sobre reeleição de Lula

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, reforçou que, pessoalmente, defende a reeleição de Lula em 2026, e quer trabalhar para que o União Brasil também apoie o petista, mesmo com opiniões distintas entre integrantes do partido sobre a sucessão do Palácio do Planalto.

“Eu defendo que o União Brasil apoie a reeleição do presidente Lula. Essa é minha posição pessoal. Não falo pelo partido. Outros quadros têm total legitimidade para buscarem espaço”, afirmou o ministro.

Um exemplo é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que já se coloca como um nome à disposição para enfrentar o PT nas próximas eleições presidenciais. De olho em 2026, ele confirmou recentemente que vai ao ato organizado por apoiadores de Jair Bolsonaro, no próximo dia 25 de fevereiro, em São Paulo.

Juscelino diz que tem respeito e amizade por Caiado, mas que a posição partidária sobre 2026 ainda é prematura.

“Tudo será discutido no momento oportuno, se o União terá candidatura própria em 2026 ou para que lado vai”, disse Juscelino.

As declarações do ministro das Comunicações de Lula ocorrem após a publicação de entrevista no jornal O Globo. Nas redes sociais, ele comentou que a sua defesa pela reeleição de Lula não havia sido destacada.