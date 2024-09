A posição de Pablo Marçal sobre as novas pesquisas eleitorais em SP

Em nova rodada da pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, 12, o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) reassumiu a dianteira do ranking das intenções de voto, com 27%, seguido por Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e Pablo Marçal (PRTB), isolado em terceiro lugar com 19%.

Sobre o resultado, Marçal enviou uma nota à imprensa afirmando que a pesquisa mais importante de todas é o “Datapovo”. Segundo o candidato o PRTB, a verdade será descoberta apenas no dia da votação.

“Mineração e eleição só se descobre na apuração”, disse trecho da nota.

O levantamento foi contratado pela Folha e registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-07978/2024. Foram ouvidos 1.204 eleitores na terça (10) e na quarta (11) desta semana.