A posição de Aécio Neves sobre a cadeirada de Datena em Marçal

Uma das figuras mais conhecidas do PSDB, o deputado mineiro Aécio Neves saiu em defesa do apresentador José Luiz Datena, nesta segunda, depois do tumultuado debate da TV Cultura em São Paulo, marcado pela cadeirada dada pelo candidato tucano no adversário Pablo Marçal.

“Datena reagiu aos irresponsáveis e violentos ataques de Marçal. Errou na forma, como ele próprio reconhece, mas temos que contextualizar a reação no agressivo contexto da campanha eleitoral de São Paulo”, diz Aécio.

Segundo o tucano, o candidato seguirá na disputa pela prefeitura com total apoio da sigla. “Datena tem a solidariedade do PSDB e continua candidato do partido”, diz o mineiro.