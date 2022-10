A posição da indústria no segundo turno da disputa ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 11 out 2022, 08h22 - Publicado em 11 out 2022, 11h30

Duas poderosas instituições da indústria, a CNI e a Fiesp, tiveram papel importante para definição de propostas dos candidatos ao Planalto durante a campanha no primeiro turno. Ambas realizaram eventos com presidenciáveis para discutir demandas concretas do setor.

No mar de baixaria que virou o segundo turno, no entanto, ambas não pretendem voltar a campo. Já apresentaram demandas que consideram ainda válidas. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro não serão, portanto, cobrados novamente no segundo turno.