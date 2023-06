A posição da CNI sobre a proposta de reforma tributária da Câmara

A CNI fez chegar aos parlamentares do Congresso uma nota na qual classifica como “muito positivas” as linhas gerais da proposta de reforma tributária apresentada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) no grupo de trabalho da Câmara.

Na avaliação de Robson Braga de Andrade, chefe da entidade, o novo modelo tributário pode beneficiar toda a população, com mais empregos e mais renda.

“O novo modelo tributário garante o desenvolvimento e o crescimento do Brasil com vantagens para os brasileiros. Essa reforma é aguardada há mais de 30 anos e, segundo estudo da UFMG, deve gerar crescimento adicional de 12% no PIB do país em 15 anos”, diz Andrade.

“A proposta prevê a troca de um modelo caótico, com diversas legislações e alíquotas e repletos de problemas na cobrança de cinco tributos por um modelo de Imposto sobre Valor Agregado mais eficiente, alinhado às melhores práticas internacionais, moderno e já testado por mais de 170 países”, diz a CNI.

Com a reforma, o Brasil passará a ter um IVA-Dual no lugar PIS, Cofins e IPI, ICMS e ISS. O IVAL dual será divido em dois: um tributo federal sobre valor agregado (CBS) e um tributo subnacional sobre valor agregado (IBS).

“Esse novo modelo elimina várias distorções, simplifica e dá mais transparência à tributação sobre o consumo”, explica o presidente da CNI.