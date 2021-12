A ponte econômica de Luciano Bivar com Sergio Moro

Cotado para ser vice de Sergio Moro em um arranjo que selaria o apoio do abastado União Brasil ao ex-juiz da Lava Jato, o deputado federal Luciano Bivar pediu que o economista Marcos Cintra — ex-secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro, demitido em setembro de 2019 — procurasse a equipe econômica que auxiliar o presidenciável do Podemos na formulação do seu programa de governo.

Presidente do PSL e futuro comandante da legenda que resultará da fusão com o DEM, Bivar combinou uma nova conversa com Moro para a primeira quinzena de janeiro. Mas antes quer saber onde pode estar se metendo no campo da economia.

Deputado federal de 1999 a 2003, Cintra é o criador da proposta do imposto único e foi levado ao governo por Paulo Guedes. Ele foi demitido por determinação de Bolsonaro após defender uma taxação nos moldes da antiga CPMF. O economista está no PSL desde 2018.

“A gente professa a simplificação tributária. Pedi ao Marcos Cintra que conversasse com o pessoal da equipe de Moro. Pra gente entrar no processo, a gente tem que estar ciente da política econômica dele”, declarou Bivar ao Radar.

Sobre a possibilidade de ser vice de Moro, ele desconversou e disse que primeiro é preciso “fazer o alicerce”, mas sinalizou que, diante de uma aliança com o Podemos, indicar o companheiro de chapa é uma “consequência inevitável”.