A versatilidade de Fernando Haddad na articulação política

Louvado na Câmara como articulador político, Fernando Haddad tem dado pitacos até na reforma ministerial para acomodar PP e Republicanos no governo Lula.

Além do Esporte e do Desenvolvimento Social, estão na mesa de negociação como opções para André Fufuca (PP) e Silvio Costa Filho (Republicanos) com o Centrão os ministérios da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços.

O Centrão ofereceu indicar mulheres para a Caixa e a Funasa. Aliada de Arthur Lira, Margarete Coelho, do PP, é favorita para assumir o banco. A presidência da Funasa caberá a um quadro feminino do Republicanos.

É que Lula não quer perder representatividade no primeiro escalão do governo e em suas estatais.