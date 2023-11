A polarização brasileira no conflito de Gaza

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, implodiu pontes com o governo Lula ao dizer que “tem gente” que ajuda o Hezbollah por aqui.

Zonshine estava com Bolsonaro na Câmara na última quarta-feira quando petistas fizeram um ato com embaixadores de países como Argélia, Cuba, Irã, Líbano e Líbia contra o “genocídio” de palestinos.

Na mesma reunião na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, foi apresentado um manifesto assinado por 61 deputados de PT, Psol, PCdoB e Rede cobrando de Lula uma reação contra Israel.

“Solicitamos ao governo brasileiro que chame o embaixador do Brasil em Israel para consultas e que não se promulguem os acordos de cooperação militar e de segurança assinados por Bolsonaro com Israel”, diz um trecho do documento.