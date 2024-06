A “pindaíba” de Roberto Campos Neto no Banco Central

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Roberto Campos Neto anda numa pindaíba danada no Banco Central, enquanto luta para driblar o boicote do PT no Senado e aprovar a autonomia financeira da instituição.

O presidente da autarquia tem viajado sozinho para compromissos oficiais fora do país porque não há verba para levar assessores.

De acordo com o Portal da Transparência, a remuneração básica bruta de Roberto Campos Neto é de pouco mais de 18.000 reais, o que lhe garante quase 14.000 reais líquidos, uma miséria se comparado aos salários do mercado.

Muito bem sucedido em sua carreira privada antes do BC, Campos Neto, claro, atua pela autonomia financeira da instituição porque deseja ver o banco fortalecido diante dos seguidos cortes de verbas que provocam greves de servidores e atrasam o desenvolvimento de projetos estratégicos para a economia do país, como a evolução do Pix.

Graças ao boicote petista, muitas ações que já poderiam estar em operação ainda estão no papel.