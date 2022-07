A pesquisa que traz uma má notícia ao candidato de Lula ao Senado no Rio

A pesquisa do instituto Gerp sobre a corrida ao Senado pelo Rio de Janeiro divulgada nesta quarta não trouxe uma boa notícia para o deputado estadual André Ceciliano, pré-candidato do PT ao cargo na chapa que terá o apoio de Lula e contará com Marcelo Freixo (PSB) como concorrente a governador.

O levantamento referente ao mês de julho foi a campo justamente na semana em que Lula esteve no Rio para um grande comício na praça da Cinelândia, no centro da capital fluminense. Ceciliano, que é o atual presidente da Assembleia do RJ e tem sua base de eleitores na Baixada Fluminense, subiu junto com Lula ao palco, discursou ao lado do ex-presidente e posou para fotos com Freixo.

Apesar da visibilidade obtida com o evento, Ceciliano teve apenas 4% das intenções de voto na pesquisa desta quarta, um ponto apenas de crescimento em relação ao levantamento de maio passado. O deputado amarga atualmente o sexto lugar da corrida eleitoral, atrás, por exemplo, de Clarissa Garotinho (União Brasil) e Cabo Daciolo (PDT).

Ceciliano é tido nos bastidores como o candidato da classe política fluminense, dado que tem bom trânsito em vários partidos e também no governo de Claudio Castro, característica essa que é vista como trunfo em uma ala do PT do Rio mas que incomoda setores da esquerda que não querem diálogo com aliados do bolsonarismo e rejeitam algum pragmatismo.

Enquanto o petista não decola nas pesquisas, o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) é o mais bem colocado da esquerda na disputa. Apesar de ter ficado estável em 15%, na comparação de julho com maio da pesquisa do instituto Gerp, ele está em terceiro lugar, atrás de Marcelo Crivella (Republicanos) e do senador Romário Faria (PL-RJ), que tentará a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro. Virtualmente, o deputado socialista estaria em segundo, já que Crivella não disputará uma vaga como senador.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 6 e 13 de julho e foi registrada no TSE sob o protocolo RJ-08780/2022. A margem de erro é estimada em 2,58% para mais ou menos, com um intervalo de confiança de 95,55%.