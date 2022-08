A pesquisa que só trouxe boas notícias para os Calheiros em Alagoas

Saiu nesta quarta-feira a mais nova pesquisa eleitoral sobre as disputas em Alagoas. E os resultados do levantamento da Ibrape, encomendado pelo site Cada Minuto, só trouxeram boas notícias para os Calheiros e seus aliados no estado.

Na corrida pelo governo, o atual governador Paulo Dantas (MDB) — eleito para um mandato-tampão após a saída de Renan Filho (MDB) para disputar o Senado — apareceu na liderança, com 34% das intenções de voto. O emedebista é apoiado pelo senador Renan Calheiros, seu filho e pelo ex-presidente Lula.

Em segundo, veio o senador Fernando Collor (PTB), apoiado por Jair Bolsonaro, com 23%. E, na sequência, o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), candidato do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), com 13%. Com 7%, em quarto, aparece o ex-prefeito Rui Palmeira (PSD), com 7%.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, realizada há três semanas, o governador ampliou a vantagem sobre o segundo colocado de 6 para 11 pontos percentuais. Nas simulações de segundo turno em que foi testado, Dantas venceria Collor (por 45% a 28%), Cunha (46% a 21%) e Palmeira (47% a 16%).

Já na eleição para o Senado, Renan Filho lidera com bastante folga, com 58%. O segundo colocado, Davi Davino Filho (PP), tem 19%.

Quando os eleitores alagoanos foram questionados sobre a eleição presidencial, Lula ficou em primeiro com 56%, contra 31% de Bolsonaro e 2% de Ciro Gomes.

O levantamento foi realizado com 1.992 entrevistas entre os dias 12 e 16 de agosto e tem margem de erro máxima de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.