A pesquisa que leva a campanha Tarcísio a apostar na vitória contra Haddad

Atualizado em 13 out 2022, 16h56 - Publicado em 15 out 2022, 16h01

Se o tracking da campanha de Tarcísio de Freitas em São Paulo estiver correto, Fernando Haddad pode ir se preparando para ser ministro de Lula — caso o petista vença Bolsonaro, claro.

Pesquisas contratadas pelo ex-ministro da Infraestrutura apontaram que a vantagem que ele teve sobre Haddad no primeiro turno praticamente dobrou — o bolsonarista teve quase 7 pontos percentuais a mais que o adversário, 42,3% dos votos válidos contra 35,7%.

Vale lembrar que o candidato do Republicanos conquistou o apoio “incondicional” do governador Rodrigo Garcia, que obteve 18,4% dos votos e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

Na quarta-feira, inclusive, saiu um levantamento do Real Time Big Data dando Tarcísio com 48% dos votos totais contra 36% do petista.