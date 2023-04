A pergunta que Temer mais ouve de empresários sobre Lula

Nas conversas de Michel Temer com importantes empresários da Faria Lima, a saúde de Lula — física e mental

— é tema frequente.

O empresariado simplesmente não entende as decisões do petista e as falas imprudentes no Planalto. Como chefe do governo, Lula virou seu próprio opositor, como mostra VEJA nesta semana.

Contrariando o ensinamento político de que presidente não briga para baixo, Lula meteu-se em confusões ao falar de Sergio Moro, o senador que andava esquecido na oposição e que voltou a rivalizar com o chefe da República nas redes.

Ignorando sua fragilidade parlamentar na base, Lula também meteu-se a atacar Michel Temer, o ex-presidente que ainda mantém aliados fieis no Congresso.

Lula boicotou ainda o trabalho econômico da Fazenda ao comprar brigas com Roberto Campos Neto, o chefe do Banco Central.

Tantos erros políticos reforçam no empresariado a avaliação de que Lula não é mais o mesmo.