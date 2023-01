A penúria de Carlos Lupi na Previdência

Ministro da Previdência, o pedetista Carlos Lupi falou grosso na semana passada sobre rever reformas, mas seu prestígio na Esplanada está longe de tamanha missão. Em termos de estrutura, a Previdência é o menor dos ministérios. Foi, segundo integrantes da repartição, esvaziado — com a transferência de cargos — para dar espaço a outros ministérios.

“Até o INSS tem mais cargos”, ironiza um auxiliar da pasta.

A única coisa que Lupi poderá cumprir neste início de governo, se tudo correr como o previsto, será a promessa de reduzir a fila de aposentadorias e da perícia médica. Politicamente, no entanto, as únicas ações do ministro da Previdência para ampliar a base nos estados continuarão sendo as mesmas: inaugurar agências do INSS.