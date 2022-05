A pedido de petista, Senado vai debater privatização da Eletrobras

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou, nesta terça, a realização de audiência pública para debater as condições de segregação da Eletronuclear no processo de privatização da Eletrobras — e da criação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

A discussão é necessária porque, no Brasil, a energia nuclear precisa ser tutelada pelo Estado e, por isso, a Eletronuclear não será incorporada na privatização da Eletrobras.

A proposta foi uma iniciativa do líder da minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN). Segundo o parlamentar, o processo de desestatização da Eletrobras conduzido pelo governo Bolsonaro não teve transparência.

“Se já não bastasse o mal explicado cálculo do valor adicionado aos contratos com as novas concessões das hidrelétricas da Eletrobras, discute-se agora, sabe-se lá com base em quais parâmetros, a valoração dos ativos segregados na ENBPar. Segundo o noticiário, o Ministério da Economia informou que a ENBPar terá orçamento de 4 bilhões de reais para que a estatal adquira o controle da Eletronuclear e a parte da Eletrobras no capital de Itaipu”, diz o senador.

Serão convidados para a audiência pública representantes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do TCU, do Ministério de Minas e Energia, da ENBPar e do Ministério da Economia.

O senador Jean Paul Prates defende, ainda, que são necessários esclarecimentos sobre se a avaliação levou em consideração os investimentos necessários para manutenção do patrimônio atual, bem como sobre possíveis riscos criados pelo acesso de agentes da iniciativa privada a material sensível do programa nuclear brasileiro.

Os parlamentares da comissão também aprovaram outro requerimento de audiência pública, para discutir as condições e os parâmetros que o Brasil estabeleceu para a negociação da revisão do Tratado de Itaipu — acordo que obriga o Paraguai a vender o excedente de energia produzida no Rio Paraná ao Brasil até 2023 — e para segregação de ativos da Eletrobras para criação da ENBPar.

“Não está claro, por exemplo, como se dará a comercialização da energia da nova estatal! A Eletrobras continuará responsável por esse processo? Por quanto tempo? Essa participação da Eletrobras na comercialização da energia de Itaipu foi ou será objeto de licitação? ”, questiona o senador.