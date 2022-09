A pedido de Lula, TSE manda apagar postagens de Eduardo Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra Cármen Lúcia, do TSE, determinou nesta segunda a retirada das redes de vídeos com fake news contra Lula que foram postados por Eduardo Bolsonaro.

As produções associavam Lula ao ditador da Nicarágua Daniel Ortega e, na avaliação da defesa petista, “resultam em desinformação, a configurar propaganda eleitoral negativa e ofensa à honra do candidato representante e do partido ao qual é filiado”.

“Em 19 de agosto de 2022, o representado publicou em seu twitter informação notadamente inverídica de que ‘Lula e PT apoiam invasões de igreja e perseguição de cristãos’. Na mesma imagem estavam, ainda, recortes descontextualizados de reportagens jornalísticas que versavam sobre assuntos totalmente desconexos com a frase em comento”, diz a defesa de Lula.

Além de determinar a retirada do conteúdo irregular das redes, a ministra estipulou uma multa de 50.000 reais em caso de o filho do presidente voltar a postar conteúdos semelhantes.

“Defiro, ainda, o requerimento de tutela de urgência inibitória e determino que o representado se abstenha de repetir publicações com mesmo o conteúdo das mensagens ora impugnadas e fixo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento, conforme art. 497, parágrafo único do Código de Processo Civil”, diz Cármen.

“Lula nunca fechou nem vai fechar igrejas. O ex-presidente sempre respeitou todas as religiões e acredita que a liberdade religiosa é fundamental para a democracia, assim como sabe que a liberdade de crença e culto é um direito assegurado a todos os brasileiros. Qualquer afirmação diversa configura fake news, que visa influenciar negativamente o eleitorado a não votar no ex-presidente”, afirmam os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, que representam a coligação.