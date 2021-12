A pedido da PGR, Fachin arquiva inquérito contra Eduardo Braga

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator dos processos da Lava-Jato no STF, o ministro Edson Fachin determinou o arquivamento de inquérito que investigava um repasse milionário da J&F para o senador Eduardo Braga (MDB-AM), o ministro do TCU Vital do Rêgo e o deputado Paulo Bornhausen (PSB-SC).

A decisão é de agosto. A PGR não encontrou provas suficientes para levar a investigação adiante e pediu o arquivamento. O caso apurava o suposto pagamento, a pedido do PT, de 46 milhões de reais a parlamentes do antigo PMDB para garantir a aliança eleitoral em torno de Dilma Rousseff.