A pedido da CNBB, Pacheco deve engavetar marco dos jogos de azar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O Projeto de Lei 442, que legaliza jogos no Brasil, como cassinos, bingos e bicho, deve enfrentar a resistência do Senado e do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Pacheco está sensível aos apelos do arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, que redigiu carta recomendando a não liberação da jogatina no país. O texto vai para a gaveta.