A paz temporária entre Alexandre de Moraes e a direita no Congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A guerra entre políticos de direita e Alexandre de Moraes esfriou nos últimos dias, depois de ter escalado com as polêmicas internacionais causadas pela entrada de Elon Musk no front de questionamento ao ministro e ao próprio STF.

Essa “paz aparente” em Brasília se deve, segundo aliados, ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em alguns encontros sigilosos nas últimas semanas, Pacheco pediu uma trégua a Moraes — e conseguiu.