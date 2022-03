Presidenciável do MDB, Simone Tebet foi recebida, no fim de semana, pelo governador do Pará, Helder Barbalho.

A senadora almoçou no tradicional mercado do Ver-O-Peso e assistiu à inauguração de uma Usina da Paz (região metropolitana), equipamento do Governo do Estado em parceria com a Vale para ação em áreas de vulnerabilidade social.