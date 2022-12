A parceria do Instituto Vini Jr. com a Fundação Casas Bahia

O Instituto Vini Jr., do jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, fechou uma parceria com a Fundação Casas Bahia para construir novas salas de tecnologia em escolas públicas brasileiras, para atender alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.

Com o apoio da fundação, serão abertos três novos Centros de Tecnologia Educacionais BASE, nome de aplicativo desenvolvido para auxiliar professores, nos municípios do Recife, Cabrobró (PE) e Novo Hamburgo (RS). Os CTs são equipados com celulares, laptops, TVs e tablets, com ambientes que remetem a um estádio de futebol, com grama sintética.

A aproximação as duas organizações ocorreu depois de o jogador estrelar uma campanha da marca Casas Bahia, que pertence ao grupo Via.