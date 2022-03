A parceria de Mano Brown com a Buser

Destaque recente no streaming com seu podcast, Mano Brown está na campanha publicitária da startup Buser. O rapper destaca o poder da juventude para mudar o mundo. “O jovem é a locomotiva do futuro”, aponta Brown em vídeo que será lançado na nesta segunda.

“O jovem é o que movimenta a máquina. Cabe aos mais experientes abrir espaço, se precisar. Orientar, se precisar. Muitas vezes o jovem chega com a ideia muito revolucionária e que não deve ser mudada, porque ele existe para isso: para revolucionar mesmo, não para ser brecado”, afirma.

Além de Mano Brown, a nova campanha da startup de intermediação de viagens rodoviárias traz Gaby Amarantos, Sabrina Sato e Zeca Pagodinho, com relatos que se cruzam com a história da própria marca – que tem levado mais concorrência para o mercado de viagens rodoviárias com um modelo novo de negócio, mesmo desagradando os antigos players do setor.