A palavra que faltou a Lula no discurso na ONU

Em seu discurso na ONU, nesta terça, Lula usou a palavra “desigualdade” 14 vezes para apresentar ao mundo diferentes reflexões sobre problemas históricos como a fome, o subdesenvolvimento de povos e a concentração de poder e renda nas sociedades.

“Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo… O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas”, disse Lula.

O petista governa um país com 8,5 milhões de desempregados. A fila de espera do principal programa social do governo tem quase meio milhão de famílias. O INSS fechou agosto com 1,7 milhão de brasileiros sem perspectiva de atendimento.

Em oito meses de mandato, para atender ao apetite de seus novos sócios do centrão, Lula liberou mais de 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. As mesmas que levaram a Polícia Federal a bater em endereços de parentes e aliados de um de seus ministros.

Lula esqueceu, mas a corrupção está na raiz da desigualdade reinante no Brasil — não é necessário falar do resto do mundo. Não foi o “neoliberalismo” que criou o Clube do Bilhão na Petrobras, durante as gestões petistas, e estabeleceu propinas de 1% a 3% em contratos bilionários para políticos do PT, do PP e do PMDB.

O dinheiro que falta e produz desigualdades no Brasil, por incompetência ou roubalheira, vai parar em outros cofres, em outros bolsos, financia projetos de poder que atentam contra a democracia por desvirtuarem o processo eleitoral por meio do caixa dois.

A corrupção produz o descrédito político que fez surgir, nas palavras de Lula, “aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas”.

Vale lembrar aqui: não faz muito tempo, pastores evangélicos foram flagrados negociando vacinas superfaturadas na pandemia, um dos piores momentos da história da humanidade. Esse tempo passou, mas o superfaturamento segue presente em relatórios de investigações em andamento na Polícia Federal e em órgãos de controle.

A desigualdade está nas decisões dos governantes sobre o que fazer com o dinheiro público, o pouco que existe para dar conta de tantas demandas e de tanto atraso no país.

Lula deve anunciar, em breve, que o governo vai enterrar mais de 6 bilhões de reais nas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que serviram à roubalheira generalizada de políticos e empreiteiras em gestões passadas. Algumas dessas empresas, aliás, já foram reabilitadas pelo governo e poderão fechar licitações.

O petista decidiu retomar parcerias com Cuba e Venezuela, deixando em segundo plano calotes históricos aos cofres públicos, e ainda gastará uma pequena fortuna para comprar um avião mais confortável aos seus giros internacionais.

O discurso de Lula, com 2.259 palavras, foi festejado nesta terça por diferentes setores do governo. Navegou por temas como a defesa do multilateralismo, a urgência no enfrentamento das mudanças climáticas, o necessário combate à fome e a discussão sobre uma nova governança mundial.

Lula realmente acertou nesses pontos, mas faltou uma palavra nas preocupações do presidente — algumas coisas não mudam.