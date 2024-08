A orientação de Eduardo Bolsonaro a Ricardo Nunes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) esteve com Ricardo Nunes (MDB) na sexta-feira da semana passada.

No encontro, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro leu para o prefeito de São Paulo as pautas bolsonaristas que ele deve defender na campanha à reeleição.

Nunes se comprometeu a abraçar mais a agenda de Bolsonaro na campanha e, com isso, foi brindado com um vídeo do ex-presidente reforçando seu apoio à reeleição.