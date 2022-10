A orelha de Paulo Guedes está coçando na campanha de Bolsonaro

Atualizado em 28 out 2022, 12h42 - Publicado em 28 out 2022, 13h30

Em clima de velório antecipado, a campanha de Jair Bolsonaro já procura culpados pela possível derrota no próximo domingo — que não sejam o próprio presidente, claro.

Nas conversas internas, Paulo Guedes tem sido citado com frequência, por conta de declarações como a desta quinta, quando ele declarou que Bolsonaro deveria dizer que “nós roubamos menos” que Lula, e do vazamento de planos polêmicos do Ministério da Economia sobre o salário mínimo e as aposentadorias.

“Ele está se cacifando a ser responsável por uma eventual derrota”, disse um integrante da campanha na manhã desta sexta, segundo o qual Guedes tem sido chamado pelos aliados de “boquirroto”.

Trunfo de Bolsonaro em 2018, Guedes agora é alvo de gracinhas com o mesmo apelido que ganhou do presidente na última campanha:

“Se quer saber de economia, não pergunta no posto Ipiranga”.