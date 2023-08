A ordem de Lula sobre a investigação do caso Marielle

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois da divulgação, por Flávio Dino, da existência do acordo de delação de Élcio Queiroz na investigação do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Lula deu uma ordem aos investigadores da Polícia Federal.

O presidente quer ser informado sobre cada avanço das investigações. Ele trata o caso — que envolve a descoberta do mandante do crime — com uma de suas prioridades.