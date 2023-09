A ‘Operação Eleições’ de Torres e sua diretora de Inteligência no MJSP

No organograma do Ministério da Justiça, o chefe da pasta não tem relações diretas de trabalho com a diretora de Inteligência, subordinada ao Secretário Nacional de Operações Integradas. Quando comandava o órgão, Anderson Torres, no entanto, reuniu-se cinco vezes com Marília Alencar entre o primeiro e o segundo turnos. A CPMI do 8 de Janeiro acredita que, nesses encontros, ambos tramaram o plano para impedir a votação de eleitores de Lula no nordeste.

Em depoimento à comissão, Torres disse que a então diretora produziu e entregou a ele uma planilha “onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos”.

Informações em poder da CPMI mostram que, em 14 de outubro de 2022, dezesseis dias antes do segundo turno, Marília Alencar reuniu-se a sós com o então chefe da assessoria especial de Torres no ministério, Allan Maia.

Nos dias 5, 13, 17 e 18 a diretora participou de reuniões com o então ministro e outros integrantes da pasta.

Uma semana depois, Torres visitou a superintendência da PF na Bahia. À CPMI, negou que a tal planilha entregue a ele pela diretora de Inteligência tivesse sido discutida na reunião com os agentes locais.

A declaração foi rebatida pela relatora da comissão, Eliziane Gama: “O sr. Leandro Almada (superintendente da PF na Bahia) afirma categoricamente (em depoimento à corporação sobre o suposto assédio a eleitores de Lula) que (se tratava) desta reunião sobretudo desse levantamento, desse detalhamento acerca desses pontos centrais de votação e sobretudo de um organograma, de um foco que seria direcionado com membros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal em relação a esses pontos específicos”, disse a senadora.