A operação ‘Bruna Marquezine’ na campanha de Lula

Atualizado em 13 out 2022, 18h56 - Publicado em 16 out 2022, 10h01

Um importante integrante da cúpula de campanha de Lula vai sugerir ao petista que tente abrir canal com a atriz Bruna Marquezine.

Com mais de 43 milhões de seguidores no Instagram, a atriz declarou voto em Lula no primeiro turno e pode vir a ser novamente estratégica para a campanha nesta reta final, já que Bolsonaro vai exibir o apoio de sertanejos, atletas e até de um certo ex-namorado da atriz.