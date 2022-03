Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT está convocando seus militantes a usarem as redes nesta sexta-feira, dia 1º de abril, para bombardear Jair Bolsonaro com episódios em que o presidente mentiu abertamente sobre diferentes temas no governo. A matéria-prima à disposição dos petistas, de fato, é farta.