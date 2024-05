A observação de diplomatas brasileiros sobre as brigas de Javier Milei

Observando a peleja entre Javier Milei e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, diplomatas do Itamaraty notaram que, diferentemente do que fazia durante a campanha eleitoral, o presidente argentino tem poupado o Brasil e a China — seus dois maiores parceiros comerciais. Até agora, pelo menos.

“Ele é louco, mas não rasga dinheiro”, comenta um deles.

Apesar do comedimento, a relação do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governo Lula ainda é fria. Passados mais de cinco meses desde sua posse, Milei sequer conversou com o petista por telefone. E ainda não há qualquer previsão de um encontro entre os dois.