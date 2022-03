A nove meses do fim do governo, Bolsonaro começa reforma no Planalto

A Presidência da República anunciou nesta sexta o início de uma reforma que pretende mudar o 4º andar do Palácio do Planalto.

A ideia é criar oito novas salas no belo salão aberto que dá vista para a Praça dos Três Poderes, desfigurando o projeto arquitetônico do lugar.

“As obras de modernização terão início na próxima segunda-feira, 21, e serão executadas no período entre 22h e 5h para não comprometer e nem interromper as atividades. O projeto foi elaborado atendendo à demanda para a criação de novas salas administrativas, visando a melhor distribuição do espaço em relação da força de trabalho sediada no edifício. Servidores dos quatro Ministérios palacianos ocuparão os novos locais”, diz a Presidência.

As obras serão realizadas em três etapas: a primeira durará 60 dias, a segunda, 90 e a terceira etapa, apenas 30 dias. Todo o processo de modernização do Palácio do Planalto foi autorizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Corpo de Bombeiros. O custo será de R$ 1,4 milhão.