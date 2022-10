A nova vitória de Lula contra a Lava-Jato na Justiça

Atualizado em 10 out 2022, 16h02 - Publicado em 10 out 2022, 15h42

A juíza Lesley Gasparini, da 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo (SP), declarou extinta a execução fiscal de cerca de 1,2 milhão de reais contra o ex-presidente Lula, seguindo decisões da Operação Lava-Jato sobre a propriedade do tríplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, ambos em São Paulo.

O valor era cobrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pelo imposto de renda referente aos imóveis que não teriam sido declarados pelo petista. A decisão foi publicada na sexta-feira.

O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pediu que fosse reconhecido “o insanável vício material que reveste o lançamento fiscal”, já que o suposto fato gerador do Imposto de Renda decorreu de “sentenças condenatórias declaradas absolutamente nulas” pelo STF.

Na decisão, a magistrada apontou que, “à luz das regras preconizadas pelo direito civil, a propriedade do citado imóvel não pertence, e nunca pertenceu (de acordo com o que há nos autos) à parte excipiente”.

“Ainda que se afirme, na linha do que consta aqui e nas ações criminais, que a parte excipiente era usuário contumaz do imóvel, não há como se afastar a perspectiva de que toda e qualquer benfeitoria realizada tende a aumentar o patrimônio do proprietário legal do bem”, escreveu a juíza.

Ela destacou ainda que a responsabilidade tributária deve recair apenas sobre os contribuintes beneficiados pelas reformas, no caso, os proprietários legais. E apontou que o STF declarou a nulidade do acervo probatório e das decisões proferidas pela Justiça Federal em Curitiba, “conjunto este considerado pela administração pública como único pilar do título executivo em cobro”.

Para concluir, Lesley Gasparini ressaltou que, “esvaziado o conjunto probatório do processo administrativo fiscal, não se pode constatar a existência do fato gerador, restando nulo o lançamento e a consequente inscrição em dívida ativa”.