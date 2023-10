A nova rotina de Lula durante o período de recuperação no Alvorada

Atualizado em 12 out 2023, 15h22 - Publicado em 14 out 2023, 10h01

Limitado pela lenta recuperação da cirurgia no quadril, Lula tem infernizado a vida de seus ministros. Aciona os auxiliares a todo momento.

Aos 77 anos, o petista passou por uma artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo, no fim do mês passado. O procedimento foi realizado na unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês. Ele se recupera bem.