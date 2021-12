A nova música de Iza em parceria com jovens músicos do gueto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Incansável, a cantora Iza lança nos próximos dias uma nova música nas plataformas digitais. Na Atividade é uma colaboração da cantora nascida em Olaria, subúrbio do Rio de Janeiro, com nove jovens músicos originários dos guetos para a marca de cerveja, que reverencia a pulsante criatividade da cultura brasileira.

Iza flerta com o afrobeat, o pagodão baiano, o rap e o funk na música que entra em rotação no formato de videoclipe no YouTube de Devassa nesta sexta.

Na próxima segunda, os jovens músicos e Iza ocuparão o intervalo comercial da semifinal do The Voice Brasil, para apresentar pela primeira vez a faixa em rede nacional.