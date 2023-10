Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2023, 14h32 - Publicado em 21 out 2023, 10h01

Com Lula no estaleiro, Geraldo Alckmin virou uma espécie de gerente do governo para assuntos climáticos.

O vice-presidente, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem recebido governadores e coordenado ações de ministérios contra a seca no Norte e os alagamentos no Sul.