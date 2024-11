A nova fase da parceria do Ministério da Saúde e Kwai contra desinformação

Uma ano após estrear, a campanha “Saúde com Ciência”, parceria entre o Ministério da Saúde e o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, iniciou uma nova fase nesta quarta-feira, para dar continuidade ao combate à desinformação e à disseminação de informações confiáveis sobre saúde na plataforma.

O objetivo da iniciativa é oferecer conteúdo seguro e acessível sobre temas de saúde para a população brasileira. Na nota etapa, serão divulgados vídeos atualizados selecionados pelo Ministério da Saúde para desmistificar narrativas desinformativas e abordar questões de saúde pública com embasamento científico.

O Kwai reforçará na plataforma a estratégia de direcionamento de tráfego para a página especial campanha, que foi renovada, vinculando mais de 80 termos de busca e hashtags ao hub de saúde. Vídeos relacionados ao assunto também irão exibir na caixa de comentários um banner direcionando os usuários para a página especial.

No ano passado, página do “Saúde com Ciência” no app alcançou mais de 138 milhões de visualizações “qualificadas” só na primeira semana.