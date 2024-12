A nova derrota judicial do banco que fez depósitos sem aval de clientes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de primeira instância que condenou o Banco Pan por fazer depósitos nas modalidades de crédito consignado e telessaque sem autorização de clientes.

A decisão ocorreu em ação civil pública proposta pelo Instituto Defesa Coletiva, Procon Uberaba e Defensoria Pública de Minas Gerais e vale para consumidores e consumidoras de todo o país que foram lesados pela conduta abusiva do banco.

O TJ-MG determinou que a instituição se abstenha de creditar qualquer valor em conta bancária sem consentimento do consumidor ou consumidora, sob pena de multa de 300% do valor depositado indevidamente. E também proibiu a realização de operação de crédito por telefone, sob a mesma pena.

Presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, a advogada Lillian Salgado comemora a decisão e afirma que o banco ainda deve pagar indenização a título de danos morais individuais a todos os consumidores e consumidoras que comprovarem que receberam valores decorrentes de telessaque, sem qualquer solicitação, ou que tenham contratado o valor mediante erro por ausência ou imprecisão de informações. “Consideramos esta decisão importantíssima no que diz respeito à violação de direitos dos consumidores e consumidoras. Ela servirá certamente para que outras instituições financeiras fiquem em alerta e não mais ofereçam valores não contratados”, disse a advogada.

