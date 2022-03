A nova ameaça de Bolsonaro ao processo eleitoral

Jair Bolsonaro ao que parece não desistiu da ideia de contestar o resultado eleitoral caso não saia vencedor do pleito presidencial de outubro deste ano. Em discurso durante evento no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, Bolsonaro disse que os votos serão “contados no Brasil”.

“Povo armado jamais será escravizado e podem ter certeza que por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos a liberdade. E tudo nós faremos, até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fatos relevantes e cumpridos no país”, disse.