A movimentada disputa de desembargadores por duas vagas no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Rodrigo Pacheco teve recentemente uma conversa com Lula, Jaques Wagner e Davi Alcolumbre no Palácio da Alvorada.

No encontro, um dos temas discutidos foi a movimentada disputa de aliados de desembargadores que estão na lista do STJ. São quatro nomes indicados pelo tribunal a duas vagas de escolha do presidente da República.

Pacheco apoia o desembargador mineiro Afrânio Vilela. No STJ, uma ala considerável de ministros espera que Lula indique o desembargador cearense Teodoro Santos.

Há ainda um forte movimento de alguns ministros do STF e aliados petistas de Lula pelo nome de Carlos Adamek. Elton Leme, desembargador do Rio, também tem apoio de nomes importantes do STJ e do próprio Supremo.

Lula não se comprometeu com Pacheco, mas há fortes chances de o candidato do presidente do Senado ser escolhido.