A mobilização em Brasília para lidar com as tragédias climáticas no país

O Radar mostrou mais cedo como o presidente do TCU, Bruno Dantas, pretende usar um amplo trabalho da equipe técnica da Corte para mobilizar gestores país afora para criar um sistema efetivo de prevenção e reação a desastres climáticos no país.

Nesta sexta, Dantas já conversou com cinco governadores, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e com ministros do governo Lula — Rui Costa e Jader Filho — para organizar o grande encontro sobre o tema no tribunal.

Há interesse de diferentes gestores no assunto, dado que as tragédias climáticas tornaram-se rotina no país.