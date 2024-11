A missão de Celso Sabino na COP29 como chefe de conselho da ONU Turismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Celso Sabino, chegou a Baku, no Azerbaijão, para participar da COP29 como presidente do conselho executivo da ONU Turismo.

Sua prioridade é ampliar o debate sobre a sustentabilidade no setor e reduzir as desigualdades sociais por meio do fortalecimento da atividade turística em destinos ainda pouco conhecidos.

A ideia é reverter a tendência de overtourism (algo como “turismo excessivo”, em tradução livre do inglês) que tem incomodado algumas regiões do mundo.

Até agora, Sabino se reuniu com líderes de países como República Tcheca, Arábia Saudita e Azerbaijão e recebeu apoio a sua proposta.