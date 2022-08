‘A minha vice será mulher’, anuncia Simone Tebet

Simone Tebet afirmou há pouco, durante evento na Fiesp, que terá uma mulher como vice na sua chapa. O anúncio ocorre em meio à expectativa de que a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) seja confirmada no posto.

As duas devem se reunir nesta segunda, em São Paulo, onde a presidenciável do MDB terá uma reunião com os dirigentes dos dois partidos e do Cidadania, que também a apoia. Segundo pessoas ligadas a Simone, a probabilidade de confirmar o nome de Mara é de “99,9%”.

“Eu quero aqui anunciar para as senhoras e para os senhores que, pela primeira vez, provavelmente a primeira vez na história da República do Brasil nós teremos um chapa pura para candidata à Presidência da República”, declarou a senadora.

“A minha vice será mulher, porque nós vamos mostrar que nós, mulheres, somos tão competentes, tão preparadas, ao lado dessa turma de homens que estão aqui. Nós estaremos juntas, por vocês, pelos nossos filhos e pelos nossos companheiros”, complementou Simone.