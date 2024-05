A milionária força de segurança que protege o Banco Central

Discretamente, o Banco Central vai renovar a tropa de mais de 80 seguranças que, armados até os dentes, protege os cofres e as operações de moeda do banco.

Os novos agentes terão “formação e treinamento e armamentos diferenciados”, dado que atuam em ambiente de risco de atentados, diz a instituição.

O contrato anual do serviço, incluindo forte armamento dos vigilantes, é estimado em 28,5 milhões de reais por ano.

“O Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil em Brasília realiza operações internas e externas, com características especiais, que representam forte atrativo para grupos criminosos”, diz o BC.